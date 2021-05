Meghan Markle publicará un libro infantil inspirado en la relación de Harry y Archie

El libro , titulado 'The Bench' ('El banco'), se pondrá a la venta el 8 de junio y está inspirado en la relación padre-hijo de Harry y Archie, vista a través de los ojos de la propia Meghan. "'The Bench' comenzó como un poema que escribí para mi esposo el día del padre, el mes después del nacimiento de Archie", ha explicado la duquesa en un comunicado.

De hecho, este libro no se trata de la primera incursión de Meghan en el mundo de la escritura. Solía publicar en un blog de estilo de vida llamado 'The Tig' , que cerró después de que comenzó su relación con el príncipe Harry. La actriz escribía entonces sobre recetas, restaurantes, decoración, belleza y moda, además de compartir algunos de sus viajes o acontecimientos personales.

La exactriz, está muy ilusionada con este nuevo proyecto. "Mi esperanza es que 'The Bench' resuene con todas las familias, sin importar su aspecto, tanto como con la mía" , ha comentado. "Ofrece a los lectores una ventana a momentos compartidos y duraderos entre un grupo diverso de padres e hijos: momentos de paz y reflexión, confianza y fe, descubrimiento y aprendizaje, y consuelo duradero", ha añadido.

El último anuncio antes del libro había sido que Harry y Meghan se unirían a la 'start up' de salud mental y coaching personal Better Up como "directores de impacto". Por su parte, Meghan retomó su trabajo como actriz, participando en el doblaje del documental de Disney, 'Elephant'.