El mensaje de una comanda 'se cuela' en el tique del cliente: "Sus muertos, que quite el limón con los dedos"

Se sentó en un local para tomarse una copa y cuando recogió la cuenta se llevó una sorpresa: "Me ha pasado hoy uno de los momentos más bochornosos de mi vida, en el bar Embarcadero Puerto de Santa María, en la avenida de la Bajamar, he pedido un cubata de Cacique con Coca-Cola sin limón, y el camarero escribió esto en el tique de la comanda, qué vergüenza, qué profesionales, ahora si queréis ir, ya sabéis lo que piensan de sus clientes", ha escrito junto a la fotografía del tique.

Muchos usuarios han comentado el comportamiento del camarero o camarera que atendió a este vecino. Unos han criticado la "poca profesionalidad" de los trabajadores, considerándolo motivo suficiente para un despido inmediato. Sin embargo, otros han apelado al humor: "Si me pasa a mí, tal y como he dicho antes, me reiría y me lo tomaría a coña", escribía una persona.