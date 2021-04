Miguel Bosé presume de negacionismo y ataca a los "inventores" de la pandemia: "Se van a cagar"

Las contradicciones de Bosé

En su diatriba, en horario de máxima audiencia, se vivieron momentos de tensión con el periodista. "Quiero la cura de todas las enfermedades pero la vacuna no es la solución" , le espetó a un Jordi Évole que trataba de rebatirle con evidencias y ponerle frente a sus contradicciones. "No nos habían hecho tantas recomendaciones para una entrevista ni cuando entrevistamos a Fernando Simón", le espetó Evole.

Negativa a debatir con un científico

De hecho, el cantante piensa que está colaborando con la sociedad al difundir estos mensajes ya que “la verdad no se sabe o no se quiere saber porque hay un plan urdido para que no se sepa y porque no ha habido debate".