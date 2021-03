Tras la denuncia de otra hermana, Morgan también demanda a Mariah Carey por difamarle en sus memorias

El hermano de Mariah Carey ha demandado a la cantante por su reciente libro de memorias titulado The meaning of Mariah Carey, que es además un éxito de ventas, acusándola de difamación . Morgan Carey ha presentado una acusación contra la cantante ante un tribunal del estado de Nueva York, por determinados fragmentos del libro en los sugiere que era violento .

Mariah Carey, la artista de 51 años conocida por éxitos como All I Want for Christmas Is You, Hero o Emotions, asegura en sus memorias que tuvo una infancia disfuncional agravada por las dificultades económicas por las que pasó en sus inicios en la música.