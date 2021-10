Muere de cáncer James Michael Tyler, el 'Gunther' de 'Friends', a los 59 años

No solo Aniston, también Lisa Kudrow (Phoebe) y Courteney Cox, (Monica) le han dedicado cariñosos mesajes. Destacan la "paz interior y la gratitud" del actor"

Tyler no pudo acudir personalmente al reencuentro de los protagonistas de "Friends" el pasado mes de mayo , debido a su delicado estado de salud, pero sí participo vía Zoom. "Decidí no ir en persona para que no fuera una decepción y todos dijeran "¡Ah!, por cierto Gunther tiene cáncer". Fue su última aparición pública, aunque fuese de manera virtual.