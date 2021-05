Muere a los 101 años Josep Almudéver, el último brigadista internacional

El último brigadista internacional, natural de Marsella pero con residencia en Alcàsser, se alistó voluntariamente al ejército republicano cuando aún no había cumplido los 17 años -le faltaban dos semanas- y salió de Valencia con la columna Pablo Iglesias para tomar parte de la 129 Brigada Internacional.

"La mentira más grande es que aquello fue una guerra civil"

En este acto de homenaje, el propio Almudéver comentó que prefería no hablar de Guerra Civil porque, en su opinión, no fue un conflicto armado entre españoles sino "internacional" , una guerra con presencia de muchos países en la cual "estaba todo el mundo".

El brigadista recordó, asimismo, como el Gobierno francés no entregó las armas compradas por el Gobierno republicano, amparándose en que no se lo permitió el Comité de No-Intervención, atendiendo al pasaje que relata en su libro 'El Pacto de no Intervención. Pobre República. Memorias del miliciano y brigadista internacional José Almudéver Mateu'.