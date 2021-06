Muere Mila Ximénez a los 69 años tras un año de lucha contra el cáncer

Así ha sido su dura lucha contra el cáncer

Pasados unos meses y tras una dura sesión de quimioterapia y radioterapia, la presentadora volvía a Sálvame en marzo de 2021, donde compartió con los espectadores la difícil tesitura en la que se encontraba. "O continúo o tomo la decisión de que yo no quiero seguir viviendo así. Lo que me ha pasado este mes no es vida. Yo tengo mucha fuerza, pero cada vez me cuesta más sacarla y levantarse".