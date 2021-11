Muere a los 91 años el legendario compositor y letrista estadounidense Stephen Sondheim

Además de su trabajo teatral, Sondheim escribió música ocasional para películas, incluida la partitura de 'Stavisky', la película de 1974 de Alain Resnais sobre un financiero y estafador francés, y su canción 'Sooner or Later (I Always Get My Man)' por 'Dick Tracy', de Warren Beatty, ganó un premio de la Academia en 1991. Seis álbumes ganaron premios Grammy, y 'Send In the Clowns' ganó el Grammy a la canción del año en 1975.