La multimillonaria MacKenzie Scott, ex de Jeff Bezos, se casa con un profesor de ciencias de Seattle

MacKenzie Scott espera destinar la mayor parte de su fortuna a causas sociales

"Estoy casado con una de las personas más generosas y amables que conozco. Me uní a ella en el compromiso de transmitir las riquezas financieras para servir a los demás", escribió Jewett. "He sido maestro la mayor parte de mi vida, así como un estudiante agradecido por la generosidad de quienes me rodean", dijo en la publicación Giving Pledge. "Esto ha significado hacer todo lo posible para seguir su ejemplo al transmitir recursos de todo tipo, desde el tiempo hasta la energía y las posesiones materiales, cuando los he tenido para dar".