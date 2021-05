Oprah Winfrey y el príncipe Harry presentarán una serie sobre salud mental

Después de la mediática entrevista que el príncipe Harry y Meghan Markle ofrecieron a Oprah Winfrey, el miembro de la familia real británica y la presentadora estadounidense volverán a aparecer juntos ante las cámaras. Esta vez será como los presentadores de 'The Me You Can't See' ('El yo que no puedes ver'), una serie documental de Apple TV+ que tratará sobre la salud mental.