El padre de Britney Spears responde al testimonio de su hija sobre su tutela: "Lamento verla sufrir"

El equipo legal de su padre, Jamie Spears, no quiso responder al testimonio de Spears para "preservar su privacidad" y no sacar a la luz "detalles de su estado de salud" en una audiencia pública y con presencia de periodistas. Pero ya lo ha hecho a través de su equipo legal con un escueto comunicado: "Lamenta ver a su hija sufrir y con tanto dolor. El señor Spears quiere mucho a su hija" .

La respuesta de Jamie Spears viene después de que su hija expresara sus sentimientos ante el juzgado de Los Ángeles durante una intervención telefónica. "No puedo dormir (...). No soy feliz (...). No estoy aquí para ser esclava de nadie", confesaba.