La papelería más antigua de España, con siglo y medio de historia, está en Sevilla: “Ver entrar a jóvenes es oro”

Entrar en la Papelería Ferrer, en pleno centro de Sevilla, es como viajar en el tiempo. Su ubicación, en el número 5 de la calle Sierpes. Sus baldosas blancas y rojas. Las repisas de madera. Hasta los mostradores son los mismos en los que comenzó a despachar, en 1856, un joven José Ferrer, tatarabuelo de Lucía, Maria del Carmen y Alberto. Tres primos treinteañeros que, ahora, cinco generaciones después, continúan haciendo posible este negocio.



Atrás han quedado dos guerras mundiales, una civil, varias crisis y pandemias y solo el estado de alarma por el coronavirus lograba cerrar, durante unos meses en 2020, las puertas de este negocio, tras 165 años abiertas. La Papelería Ferrer es la más antigua de España y, como nos cuenta Lucía, “casi seguro que también de Europa”. Quien entra en este templo de la escritura, se embulle en una atmósfera casi mágica. El olor a papel, madera y tinta impregna cada rincón. “Hay quien pide permiso solo para entrar a oler. Dicen que huele a nostalgia. Nosotros ya estamos acostumbrados, no lo percibimos”, asegura Lucía.



Pero a pesar de lo ‘sagrado’ del establecimiento, el día a día, es un trajín continuo de clientes. “Esto no es un museo, es una papelería y no paramos”. En plena era digital, la pregunta es obligada. ¿Cuál es el secreto? Sus propietarios lo tienen claro: “Trabajo”. El que hay detrás de cada uno de sus artículos. "Hay mucho tiempo dedicado a pensarlos, a buscar un proveedor, a hacerlos a mano si el cliente así lo pide”, reconoce.



Autenticas joyas de la escritura, a caballo entre el pasado y el presente. "Uno de nuestros secretos es que hacemos siempre una inversión en productos que, aunque no tienen una salida diaria y están almacenados, en algún momento alguien los pide", asegura. Libros de contabilidad, carpetas con gusanillos, ficheros... una serie de artículos tradicionales y clásicos de papelería que siempre están disponibles para los nostálgicos. Aunque en la pugna entre el ayer y el hoy, la funcionalidad es la que se impone en el día a día del negocio.