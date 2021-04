Paula Echevarría da a luz a su primer hijo con Miguel Torres

"Nuestro bebé ya está aquí! Miguel Jr llegó al mundo esta madrugada de domingo y es un niño sanísimo y tan bueno! Estamos los dos mejor que bien. El papi y yo estamos felices a más no poder y muy muy emocionados... ", ha escrito junto a una fotografía de la pareja con el bebé.

La pareja siempre se ha mostrado muy feliz en sus redes sociales. "Nos queda ya muy poquito para tenerle con nosotros! Pero tu desde el primer momento nos has cuidado, mimado y te has desvivido para que los dos estuviéramos mejor que bien... y eso te hace ser un súper papi! Así que feliz día del padre mi amor! No tengo ninguna duda de que Miguel Jr. tendrá muchísima suerte de tenerte!", escribía hace menos de un mes.