El príncipe Guillermo acusa a la BBC de haber contribuido "al miedo, a la paranoia y al aislamiento" de Lady Di

El duque de Cambridge también ha criticado a la BBC por no haber investigado adecuadamente este hecho que se planteó por primera vez en 1995, ya que su madre "habría sabido que había sido engañada". "No sólo falló el reportero deshonesto, sino también directivos de la BBC que miraron para otro lado en lugar de abrir una investigación", añade.

"Tengo la firme opinión que el programa 'Panorama' (responsable de la entrevisa de Lady Di), no tiene ninguna legitimidad y que no debería volver a emitirse nunca ya que contribuyó a difundir una historia falsa durante más de 25 años" y confía en que en la era de las 'fake news', "la radiodifusión de servicio público y al prensa libre nunca han sido tan importantes como ahora". Este hecho, asegura, "no sólo decepcionó a mi madre y a mi familia, también al público".