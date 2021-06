Escrache contra Anna Wintour: "¡Los jefes visten Prada, los trabajadores no reciben nada!"

El martes por la noche, trabajadores de 'The New Yorker' protestaron frente a la casa en Greenwich Village de Anna Wintour , directora de contenido global de Condé Nast, la empresa matriz de este periódico estadounidense. Unas 100 personas participaron en la protesta , incluidos empleados de otras publicaciones de la editorial como Ars Technica y Pitchfork, que marcharon desde el campus de la Universidad de Nueva York hasta el cercano vecindario de Wintour.

Los manifestantes al grito de "Bosses wear Prada, workers get nada!" ("¡Los jefes visten Prada, los trabajadores no reciben nada!"), sostenían carteles que decían: "No se puede comer del prestigio" y "Pago justo ahora". Aunque la propia Wintour no fue vista, se vio a sus vecinos repartieron bebidas a los piquetes. La directora de Vogue tampoco ha respondido públicamente a la plantilla que se presentó en su puerta.