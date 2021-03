Racista, cruel y manipuladora: las acusaciones de Meghan Markle contra la familia real abren la caja de los truenos

Oprah Winfrey aclaró que Isabel II habló nunca sobre el color de la piel del hijo de los duques de Sussex

Thomas Markle, el padre de Meghan, ha desmentido a su hija tras conocer esas acusaciones

El palacio de Buckingham, de momento, guarda silencio

Todavía colea la entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey. Y lo que queda. Sus polémicas declaraciones han abierto la caja de los truenos. El palacio de Buckingham se temía lo peor, pero no esto. Es la sensación que tienen los medios británicos, entre ellos el diario The Times, porque los duques de Sussex han dirigido sus misiles contra el corazón de la familia real con acusaciones tan graves como racismo, manipulación e incluso crueldad.

La primera que ha tratado de calmar las aguas ha sido la propia entrevistadora, Oprah Winfrey, aclarando, sobre la acusación de Meghan acusando de racista a la familia real británica, que ni Isabel II ni su marido, el príncipe Felipe, hablaron nunca sobre el color de la piel de su hijo Archie.

La segunda reacción, la del padre de Meghan, Thomas Markle, enfrentado a su propia hija, que ha defendido a la familia real británica desmintiendo las palabras de Meghan: “Tengo un gran respeto por la familia real y no creo que la familia real británica sea racista en absoluto. No creo que los británicos sean racistas, creo que Los Ángeles es racista, California es racista, pero no creo que los británicos lo sean ”, dijo.

“Sobre lo de qué color tendrá la piel supongo y espero que sea solo una pregunta tonta de alguien. Puede ser que alguien haya hecho una pregunta estúpida en lugar de ser un racista total ", explicó Thomas. Sin embargo, Thomas Markle aclaró que el comentario debería investigarse y volvió a mostrarse "defraudado" con su hija mientras estaba enfermo avivando aún más la polémica padre-hija.

La guerra de los Markle

En la entrevista con Oprah Winfrey, Meghan reconoció que se sintió "dolida y traicionada" por su padre después de que éste vendiera imágenes privadas a la prensa. Tras ello, la duquesa de Sussex prohibió a su padre que asistiera al enlace.

"Llamamos a mi padre y le pregunté sobre si era verdad que había pactado vender unas fotos. Él dijo que no, que absolutamente no. Le aseguré que si me decía la verdad podíamos ayudarle. Pero no lo hizo, me mintió", explicaba Meghan.

Silencio en el palacio de Buckingham

La familia real británica aún no ha querido pronunciarse. Los duques de Sussex rompieron definitivamente todos los lazos que les unía con Buckingham. Meghan denunció además el desprecio que recibió cuando estaba embarazada de cinco meses y que reclamó ayuda para frenar sus intentos de suicidio provocados por el aislamiento en el palacio de Kensington. “Me arrepiento es de haberles creído cuando me aseguraron que me protegerían”, se lamentó Markle.

Sí habló el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, que advirtió de que las declaraciones de Meghan sobre el racismo y la salud mental eran temas "muy serios. Son un recordatorio de que mucha gente sigue sufriendo agresiones racistas".