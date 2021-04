La reaparición de Meghan Markle y el príncipe Harry: Selena Gómez, vacunas y famoseo

Un concierto contra la covid

Música y famosos

El espectáculo, llamado 'Vax Live: The Concert to Reunite the World', está organizado los promotores del festival Global Citizen. En el escenario, acompañarán a Gómez, encargada de presentar el evento, Jennifer López, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y la recién ganadora del Oscar H.E.R.