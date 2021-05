La foto 'robada' a unos enamorados en Granada que acabó reuniendo a la autora y sus protagonistas

“Queríamos hacernos una foto, pero ellos no se iban, así que terminamos sentándonos en otro banco”, cuenta Natalia a NIUS. Fue entonces cuando se percató de lo “bonico”, dice la joven, de la imagen. “ Se les veía a los dos, de espalda, con Granada de fondo y decidí inmortalizarlo ”, relata. Poco después, la publicó en Twitter y, cual no fue su sorpresa, que en apenas unas horas se hacía viral. “Yo solo tenía 63 seguidores y mi foto ya acumula más de 160.000 ‘me gusta’ y 8.000 retuits”, señala.

Tal ha sido la repercusión que la imagen ha llegado a los propios protagonistas. Ha sido una amiga de la pareja la que los ha identificado. “Al día siguiente, me escribió diciendo que los conocía”, explica. Y así fue como Natalia pudo contactar con Ángel e Isa, que así se llaman los enamorados del banco. "Ella me respondía al tweet diciendo que la foto era preciosa", apunta.

La pareja es de Jaén y llevan tres años juntos. Ese fin de semana habían vuelto a Granada, la ciudad donde ambos coincidieron estudiando durante un año. Natalia asegura que la foto les ha encantado. “Ella me ha dicho que, desde ahora, se ha convertido en su favorita”, asegura. También han lamentado que no se la hubiera enseñado ese mismo día y haberla conocido en persona. “Soy muy vergonzosa, no me hubiera atrevido”, dice la autora del ‘robado’.