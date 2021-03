Sharon Stone asegura que un cirujano aumentó su pecho sin su consentimiento: "Pensó que me vería mejor"

Sharon Stone ha revelado que fue sometida a una operación en la que le aumentaron el pecho sin su consentimiento. La actriz explica en su libro The Beauty Of Living Twice que en 2001 entró al quirófano para que le fueran extirpados varios tumores benignos, pero que al salir de la operación descubrió para su asombro que el tamaño de sus pechos había aumentado considerablemente.