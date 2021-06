Sharon Stone y otros famosos que han superado con éxito un ictus

Sharon Stone sufrió un ictus hace 20 años con el que perdió la memoria y el oído y por el que tuvo que aprender a hablar y leer de nuevo

Otros famosos como Emilia Clarke o Jorge Javier Vázquez han sufrido la misma suerte

La actriz estadounidense Sharon Stone ha compartido este lunes en 'El Hormiguero', su experiencia con el ictus que sufrió hace 20 años, a raíz del lanzamiento reciente de sus memorias, 'La belleza de vivir dos veces'. Los médicos que la atendieron en 2001, con 43 años, le dijeron que solo tenía un 1% de posibilidades de sobrevivir.

"Yo había tenido varios incidentes previos, pero cuando eres actriz todo el mundo piensa que estás actuando cuando les dices que no te sientes bien. Y el último incidente que tuve fue evidente que era un ictus", ha contado Stone, quien en el hospital temió por su vida. "Tuve esa experiencia en la que ves esa luz blanca a lo lejos y sientes que sales de tu cuerpo. Después de recuperarme del ictus, me he transformado de forma muy fundamental a nivel espiritual", ha añadido.

Sobre su recuperación, la actriz de 'Instinto básico', señaló que es un camino difícil. "Te deja muchas secuelas. Yo tuve pérdida de memoria, tanto a corto como a largo plazo, también perdí parte del oído izquierdo, tuve problemas de tartamudez, no sentía la pierna izquierda desde la cadera hasta la rodilla, tuve que volver a aprender andar, hablar, leer, escribir... Fue empezar casi de cero", ha destacado.

Un ictus es una afección médica en la que el flujo sanguíneo deficiente al cerebro produce muerte celular. Por desgracia, Sharon Stone no es la única famosa que ha sufrido un accidente cerebral de estas características. En NIUS recogemos algunos de los rostros conocidos que han pasado por estas situaciones:

Frankie Muniz

El actor protagonista de 'Malcolm', Frankie Muniz, contó a Entertaintment Weekly en 2019 que sufre numerosos mini derrames cerebrales. Ha estado en la sala de emergencias varias veces al sufrir al menos 15 accidentes isquémicos transitorios, también conocidos como mini ictus. El primero ocurrió en 2012 mientras conducía su motocicleta, a la edad de 27 años.

Jorge Javier Vázquez

En 2019 el presentador fue ingresado por un aneurisma congénito (una acumulación de sangre en un vaso sanguíneo) que desembocó en una pequeña hemorragia, al que se le unió un ictus. Se desmayó en casa y perdió la consciencia durante unos minutos. "Las consecuencias podrían haber sido trágicas", contó en su blog en Lecturas el conductor de 'Sálvame' y 'Supervivientes'.

Jessie J

La cantante británica Jessie J reveló en 2014 que había sufrido un ictus a los 18 años. "Me siento tan afortunada de tener una segunda oportunidad en la vida. No tienes idea de lo increíble que se siente que sea tan afortunada de estar en el escenario", señaló. Además, la intérprete de 'Price tag' ha tenido problemas cardíacos desde que era pequeña, pero continúa desempeñándose en la actualidad.

Joaquín Sabina

El cantautor Joaquín Sabina lleva dos décadas de problemas de salud. Pero el comienzo de todo hay que fijarlo en el accidente isquémico cerebral que sufrió en 2001, con 52 años. El episodio le hizo reformular sus hábitos tras una vida de excesos, para "maltratarse mucho menos". Así lo indicó un año después, en una entrevista con Efe por la publicación de 'Dímelo en la calle'.

Hugh Hefner

El fallecido fundador de Playboy, Hugh Hefner, sufrió un derrame cerebral leve en 1985, a la edad de 58 años. Al igual que a Sabina, el suceso le hizo reevaluar su estilo de vida y decidió hacer algunos cambios, como atenuar las salvajes fiestas que duraban toda la noche en su famosa mansión. Tres años más tarde su hija Christie tomó el control del imperio.

María Teresa Campos

La presentadora, en 2017, con 75 años, pasó una semana ingresada en el hospital debido a un accidente cerebrovascular. Se trató en concreto de una isquemia, que consiste en una disminución de la circulación sanguínea, en este caso en el cerebro. Al principio, su visión quedó algo afectada pero consiguió recuperarla.

Emilia Clarke

La actriz de 'Juego de tronos', Emilia Clarke, reveló en 2019 en un artículo en 'The New Yorker' que tuvo un derrame cerebral "potencialmente mortal" ocho años antes, con 25 años. El accidente la dejó incapaz de recordar su nombre durante un tiempo. Los médicos le diagnosticaron una hemorragia subaracnoidea, causada por la rotura un aneurisma. Muchas personas no sobreviven a la hemorragia inicial, pero la 'Madre de dragones' sobrevivió y continúa trabajando hasta el día de hoy. En 2013, volvió a sufrir otro aneurisma del que le operaron.

Silvia Abascal

La actriz Silvia Abascal, con 32 años, ingresó en el hospital tras sentirse mal mientras se preparaba para la alfombra roja del Festival de Málaga de 2011. "Noté unos latigazos enormes en los oídos", narró tras su recuperación. Una hemorragia cerebral, debido a una malformación congénita, hizo pasar a la intérprete de 'El comisario' por un largo proceso de recuperación. Plasmó su experiencia, en el libro 'Todo un viaje' de 2013.

Kirk Douglas

El actor y padre de Michael Douglas, fallecido el pasado año, sufrió un ictus en 1996, a los 79 años; el derrame cerebral severo que afectó su capacidad para hablar. Los médicos le dijeron a su esposa que, a menos que hubiera una mejora rápida, la pérdida sería permanente. Después de meses de terapia, pudo aceptar el premio honorario, dando un discurso público. Escribió sobre esta experiencia en su libro de 2002, 'My stroke of luck'.

Alberto Contador