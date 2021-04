La soprano Ainhoa Arteta en silla de ruedas por una secuela de la covid

Ante la preocupación de sus seguidores, la cantante ha explicado lo sucedido para tranquilizarles a través de una nueva publicación horas después. "Lo que me pasa es una consecuencia de la covid, que me ha salido ahora y hace dos que lo pasé", narra Arteta en el vídeo, mientras un funcionario del aeropuerto la lleva en la silla.

"Es un edema, se me han inflamado las venas dentro de las rótulas de los huesos y el peligro está en que no debo andar mucho, tengo que reposar", explica la cantante, que a pesar de todo, sigue con su trabajo. La artista estuvo alejada de los escenarios durante dos meses tras contraer el coronavirus.

"No es nada grave, pero no es nada agradable", reconoce Arteta. "Espero que no haya venido para quedarse y que podamos quitar la inflamación", comenta en el vídeo, aunque ha asegurado a sus fans que está "bien" y ha agradecido sus mensajes.