Los Carralcázar: una vecina de un pueblo granadino busca a las 150 personas en España que llevan su apellido

Marisol nunca imaginó la repercusión de su iniciativa. "En apenas unos días me han escrito Carralcázar desde provincias españolas como Mallorca, Almería, Soria, Ciudad Real, Toledo o Málaga, e incluso desde otros países como Brasil, Bélgica, Alemania, Italia o Estados Unidos ", explica a NIUS esta vecina que ya ha comprobado, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que en España apenas hay 150 personas con ese apellido.

“Los Carralcázar que vivimos en el pueblo somos todos parientes”, nos explica. En su caso, le viene por parte de madre y esta abocado a desaparecer. “Lo llevo de segundo apellido y mis hijos no lo han heredado. Terminará extinguiéndose ”, lamenta.

Uno de los pocos datos que existen sobre este apellido es que todas las personas que lo llevan en la actualidad tienen antepasados en Montefrío y son parientes, aunque sea lejanos. “Muchos de los que se han puesto en contacto conmigo no han nacido aquí. Son ya de tercera o cuarta generación”, apunta Marisol, que lleva años consultando archivos y bibliotecas. “Apenas he encontrado información al respecto, por lo que me gustaría que entre todos los que nos apellidamos así pudiéramos reconstruir nuestros orígenes", señala.