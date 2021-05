La ‘influencer’ heredera a un trono derrocado

Cuando se pierde el poder y la fascinación, queda sólo el dinero. Y esto no siempre encaja bien con el abolengo. Durante años, Emanuele Filiberto , príncipe de los Saboya, se paseó por los platós de televisión buscando la notoriedad perdida. Danzó en ‘Bailando con las estrellas’, cantó en el Festival de Sanremo y se exilió en la ‘Isla de los famosos’. Si la historia hubiese sido distinta, él sería hoy futuro rey de Italia. Pero como las cosas del pasado no se pueden cambiar, lo único a mano es contarlas mejor. Llámese relato o revisionismo. Su último golpe mediático fue impulsar hace un año la reforma de la ley sálica para que la heredera a un trono que no existe sea su hija, Victoria Cristina Chiara Adelaide Maria.

Hace unos días, la joven fue entrevistada por ‘The New York Times’. “Italia no es un país realmente progresista, pero aprenderán”, respondió, cuando le preguntaron si su país la aceptaría como futura reina. La vuelta a la monarquía no se contempla ni entre las distopías pospandémicas de los guionistas que han hecho fortuna con otras casas reales. Aunque Emanuele Filiberto, el padre de la criatura, ya está preparando una serie sobre María José, la mujer del penúltimo rey verdadero de Italia. Si ‘The Crown’ fue un éxito, por qué no ellos, afirma el príncipe. Los Saboya, el regreso; con una joven protagonista para atraer a los 'millenials'.