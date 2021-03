Gósol, el pueblo del Pirineo catalán 'resucitado' por la covid y que ha aumentado un 30% su población

La llegada de Gabriela, María y otras tantas familias "encantadas" con su nueva vida lo ha salvado de la pérdida incesante de habitantes; también a su escuela de un probable cierre

"Sin la covid, no hubiera tomado esta decisión y hubiese seguido mi ritmo de vida... ¡aquí he ganado en calidad de vida y mis hijos son libres!", reconocen

Municipios tan aislados también tienen desventajas: María no puede trabajar los días nublados porque pierde el internet y el ambulatorio y el instituto más cercanos están a una hora

A Gabriela Calvar, la pandemia le ha cambiado la vida para bien. Pasó el confinamiento con sus dos hijos en un piso sin balcón en Castelldefels (Barcelona) que le costaba 900 euros al mes. Allí trabajaba en un bar musical y era azafata de vuelo, pero con la llegada del coronavirus tuvo que cerrar su negocio y no hubo forma de remontar, explica. Fue entonces cuando decidió cambiar radicalmente de vida, como otros muchos, y buscar una casa donde pudiera estar mejor con sus dos hijos, de 6 y 4 años. Y lo ha hecho en Gósol, un pequeño pueblo catalán que no sabía siquiera situarlo en el mapa y que otras tantas familias han elegido hasta el punto de haber aumentado su menguada población un 30%, según su consistorio.

En septiembre de 2020 Gabriela y sus hijos hicieron las maletas rumbo a este municipio del Pirineo catalán, de apenas 200 habitantes y muy distinto a donde habían vivido hasta ahora. "Buscaba una casa, ya que llevaba mucho tiempo en un piso y mi presupuesto era de 700 euros. Entonces encontré la casa en Gósol y me enamoré del pueblo. Tenía todo lo que necesitaba: un colegio, un centro sanitario y un jardín en casa", explica esta mujer, que reconoce: "Sin la covid, no hubiera tomado esta decisión y hubiese seguido mi ritmo de vida... ¡aquí he ganado en calidad de vida y mis hijos son libres!"

Pero en Gósol, no solo encontró una casa, sino también un negocio y por casualidad. Encontró cerrada por jubilación una de las dos tiendas de alimentación del pueblo tras 90 años dando servicio, y Gabriela no se lo pensó dos veces. "Yo tengo una web online donde personalizo tazas y camisetas y pregunté al ayuntamiento si podía venderlas. Justo la mujer de la tienda del pueblo se jubilaba y me pasó todos sus contactos y clientes, y me quedé con la tienda. Así que mi tienda de cerámica la transformé en tienda de alimentación donde vendo alimentos típicos del pueblo, recuerdos y hago fotocopias", añade Gabriela.

Su día a día es ahora muy distinto, pero no se arrepiente de la decisión que ha tomado. "La alimentación es muy buena, ver las estrellas de noche es flipante, la gente es agradecida y muy amable", según Gabriela, que ha hecho "piña" con sus vecinos. "El único inconveniente es el pánico de que mis hijos se hagan daño y tenga que salir corriendo al hospital, que está a 40 minutos", explica; asimismo, un médico pasa por el pueblo varias veces por semana.

El momento de Gósol para combatir la despoblación: "Si nos comportamos, no hay riesgos de contraer el virus"

Ni ella ni sus dos hijos quieren volver a la ciudad y, de hecho, no son los únicos. Numerosas personas han decidió a raíz de la pandemia dejar atrás la ciudad para irse al pueblo. El coronavirus ha revivido este municipio al que tan solo se accede por sinuosas carreteras de curvas propias de la montaña y que ha perdido población década tras década: "La gente quería trabajar con internet, pero aquí arriba no hay telecomunicaciones", en palabras de su alcalde, Lluís Campmajó, que encuentra "difícil" para una familia joven "vivir así". No obstante, este es el momento para Gósol: "Si todos los habitantes se comportan, no hay riesgos de contraer el virus, a diferencia de Barcelona u otras ciudades donde hay mucha acumulación de personas".

No obstante, ahora los niños recién llegados han devuelto la vida a la escuela del pueblo. De tener solo cinco estudiantes hace cinco años, ahora tiene 16 repartidos en dos clases, por lo que Campmajó respira aliviado ahora: "Si la población cae mucho, no hay escuela y eso es otro gran problema si alguien se quiere quedar a vivir aquí". Un colegio al que van dos de los tres hijos de Maria Otero, una antigua vecina del barrio de Gràcia de Barcelona que, gracias al teletrabajo, ha podido cambiar la ciudad condal por el pueblo natal de sus padres, donde ya tenía una casa de segunda residencia.

Ella, su pareja y sus hijos de 2, 6 y 7 años también 'huyeron' de la capital catalana ante el temor de un nuevo confinamiento que los sorprenda en su piso sin balcón. "Mis hijos están encantadísimos y flipan cuando vemos animales como zorros o rebecos en mitad del pueblo o de la carretera". Ella es diseñadora web y, precisamente, sufre las dificultades que apuntaba su alcalde: "Aquí solo tenemos conexión por satélite y algunos días, si el cielo está nublado, no he podido trabajar porque pierdo el internet". A cambio, se permite el lujo de poder merendar con sus hijos en el bosque del Pedraforca (cuyo pico es el atractivo turístico que garantiza la supervivencia del pueblo) como han hecho instantes previos a la llamada de este diario.