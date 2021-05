Influencers de barrio: cómo vender a tus vecinos usando las redes sociales

No hay guion, ni estrategia; no hay ensayos, ni focos, ni decorado. Solo un móvil emitiendo en directo y detrás de él, los influencers de barrio. Como Rosa, desde su casa en Sevilla prueba y vende en directo maquillaje a sus vecinas. Desde su página de Facebook, Cuídate y date un capricho, sus emisiones en directo alcanzan una media de 40 espectadores, la mayoría de su mismo barrio, "aunque luego los vídeos se cuelgan y uno de ellos lo han llegado a ver hasta 1.800 personas", presume de su éxito. Son su familia, porque así llama Rosa a sus seguidores; ella no tiene followers, tiene amigos que ven sus vídeos. "No eres el estirado que dice tómate esto que te va a venir bien porque te lo digo yo", explica Rosa, "es otra cosa, es lo que necesites, aquí estoy y si te puedo ayudar lo haré". Para Rosa esa es la diferencia básica de los influencers de barrio, "no hay barrera entre tú y el cliente". La naturalidad, la cercanía y la confianza son sus tres valores pero a veces le han jugado una mala pasada. "Estoy tan a gusto que se me olvida que estamos en directo y se me va la boca con tacos", se ríe Rosa al contarlo.