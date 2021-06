Jaime Lafita, paciente de ELA, culmina su desafío en Bruselas: "He pedaleado por todos los enfermos"

Nada más llegar a Bruselas, Lafita ha querido agradecer a su familia y amigos el apoyo para superar este reto. “Son mis cuidadores y esta enfermedad los necesita. Siempre he tratado de transmitir espíritu de lucha y ser positivo. He pedaleado hasta la extenuación por todos los enfermos de ELA para que se solucione de una vez y no haya ninguno más. Así es como me sale y con vuestra ayuda todo es más fácil”, ha señalado.