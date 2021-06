Madrid pierde población en favor de otras regiones por primera vez en 10 años: "¿Para qué volver si puedo teletrabajar desde mi pueblo?"

María no volvió a su casa de Madrid después del verano. Nacida en el Puerto de Santa María (Cádiz), decidió quedarse a vivir en la casa familiar. Ella se preguntó lo que otros muchos. " ¿Para qué voy a volver si puedo teletrabajar desde casa de mis padres, con la playa al lado, y encima me ahorro dinero?" , pensó.

Familias enteras como María también abandonaron Madrid en junio pasado. No querían pasar otro curso escolar como el del confinamiento, metidos en un piso de 70 metros cuadrados, en el centro de la capital. Han alquilado una casa en una provincia cercana a la capital, mucho más desahogada, desde la que han estado trabajando remotamente. Su idea es volver cuando tengan que hacerlo presencialmente de nuevo.

Trabajar desde casa

La posibilidad de que algunos hayan tenido la posibilidad de dejar de vivir cerca del trabajo porque el trabajo lo tienen en casa explicaría en gran parte este éxodo desde Madrid este último año. Según los datos del Adecco Group Institute, 2,86 millones de españoles teletrabajan desde sus viviendas actualmente, un 74,2% con respecto a antes de la pandemia. Es más, algunos ya no tendrán que volver físicamente a su trabajo nunca más. Sus empresas han desmantelado las oficinas desde la pandemia. Y, ahora, cuando se quiere reunir físicamente alquilan un sala en algún coworking.

"A la gente no le gusta la gran ciudad, lo que pasa es que vive allí porque le pilla más cerca del trabajo que si viviera en el pueblo, en Castilla-León, en Extremadura u otras zonas que son las que tradicionalmente se vacían", explica Urraco Solanilla. " Con la pandemia, el trabajo se ha deslocalizado. La gente ha podido ejercer la misma labor desde su pueblo", añade.

Otros expertos vinculan directamente que se pueda mantener el teletrabajo con disponer de una buena cobertura de internet. "Mucha gente que se ha movido en este último año desde las grandes ciudades a sitios pequeños solo podrán mantenerse allí en función de que haya fibra óptica", señala el catedrático de Sociología de la UNED, Luis Garrido. "Buena parte de los que no tengan cobertura de internet, tendrán que volver". Su apuesta es que solo empleados de pequeñas empresas o de organismos de la administración podrán mantener el teletrabajo, el resto tendrán que volver por lo menos algunos días entresemana.

Precio de los alquileres

"La pregunta es: ¿qué es lo que te ata a un sitio concreto? Y en las grandes ciudades, lo que más ata es la cercanía con el mercado de trabajo", subraya Urraco Solanilla. "Si ya tienes una cierta estabilidad laboral y estás atado a un sitio, lo habitual en España es comprar una casa. La gente que se ha ido ha podido pensar 'esto ya no me aporta nada y me voy a un sitio más tranquilo o saludable".