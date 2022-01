Se puede o no lavar un bolso en la lavadora

Otro de los consejos es tener en cuenta las características del bolso. Si es un bolso muy caro, es recomendable no lavarlo a máquina para que no se estropee. Además, si tiene decoraciones o costuras muy elaboradas, mejor lavarlo a mano para que no se rompan. En el caso de que el bolso sea de cuero o brille, habrá que tener en cuenta que puede perder este brillo.