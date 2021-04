Rufino, el ganador de cinco millones en la Primitiva: “No sé qué haré con el dinero, mi único hobby es el campo”

Y como toda buena historia, Rufino se ha enterado de casualidad tomando un café. Este lunes tenía previsto ir a trabajar al campo, como todos los días, pero antes se acercó a desayunar a su bar habitual, el Río Ardila, el único de Valuengo, la pedanía de tan solo 250 habitantes de Jérez de los Caballeros (Badajoz), donde vive. Y mientras esperaba su desayuno le comentaron que el Gordo había caído allí mismo, en Jerez de los Caballeros. "Lo comprobé con el muchacho del bar ", ha contado emocionado el nuevo millonario a la prensa quien, sorprendido por la cuantía del premio y la fama creciente, confesaba que "ha sido un día muy intenso" en el que todavía no le ha dado tiempo a pensar en nada. "Es que no me lo creo", no ha parado de repetir como un mantra.