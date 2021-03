15 de marzo de 2021: Día Mundial de los Derechos del Consumidor

¿Por qué el 15 de marzo es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor?

Una de las frases más reseñables de este mensaje era “Consumers by definition, include us all”, lo que se traduce como “Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos”. En el discurso, Kennedy decía que “somos el grupo económico más grande del mercado”, pero “cuyos puntos de vista, a menudo, no son escuchados”.