Cómo calcular la talla de tu perro para vestirlo de Zara

Pasos para medir a tu perro

Es importante dejar uno o dos dedos de espacio al tomar las medidas del contorno del pecho o del cuello, para que tu mascota tenga margen para moverse libremente. En estas partes de la anatomía canina, hazlo siempre en el punto más ancha. En el caso de la espalda, mide desde la base del cuello hasta la base de la cola -no hasta la punta-. Y no olvides que, una vez comprada la prenda, si al ponérsela tu mascota no se encuentra cómoda no la fuerces a llevarla puesta.