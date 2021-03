Rosalía diseña unas zapatillas para Nike inspiradas en las alpargatas de su abuelo

Basadas en el modelo Air Force 1 de Nike

Las deportivas, llamadas AF1 Espadille, están basadas en el modelo Air Force 1 de Nike -de caña baja y con plataforma- y se diferencian por su color crema, el lazo ancho y largo para que se pueda abrochar alrededor del tobillo, y la costura de la suela que recuerda a la de la alpargata, además del lema "We just did it Rosalía" grabado en la plantilla.