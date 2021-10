Consejos de decoración feng shui

Una de las aplicaciones más conocidas del Feng Shui es la que se basa en el interiorismo y decoración del hogar. En este sentido, esta filosofía pretende distribuir la energía positiva o Chi por todas las estancias a través de la distribución y orientación de los espacios. De esta forma, no solo se consigue una armonía estética, sino también sobre el bienestar de las personas que habitan en casa.

En primer lugar, esta filosofía cree que el Chi, la energía, entra por la puerta principal del hogar, desde donde se distribuye hacia el resto de estancias. Por ello, le da mucha importancia al recibidor, que debe estar despejado y ordenado , seguir un estilo minimalista y ser luminoso y cálido. También se recomienda añadir un espejo, aunque nunca delante de la puerta de entrada. Asimismo, aconseja dejar los zapatos al entrar, lo que simboliza que no se entra en casa con los problemas.

A la hora de organizar los espacios, se debe prestar especial atención al foco más importante de cada estancia . Por ejemplo, en un dormitorio sería la cama y en un despacho, el escritorio. Este elemento principal debe ubicarse alejado de la entrada y no alienado con ella y debe contar con un buen respaldo, como una pared y nunca ventanas.

Por último, otro elemento que puede ayudar a multiplicar la circulación de la energía son los espejos, aunque solo si se colocan de forma correcta. Para no llamar el efecto contrario no se puede enfrentar a la puerta de entrada de casa, tampoco de la cama del dormitorio y no pueden colocarse en la cocina.