Errores frecuentes al poner la lavadora

Poner la lavadora es una tarea del hogar de lo más cotidiana. Aunque pensemos que no tiene mucho secreto, realmente existen unas técnicas correctas y otras incorrectas que afectan directamente al consumo, a la vida útil de la lavadora y al cuidado de las prendas .

1. No tratar las manchas

Si no tratamos las manchas antes de poner la prenda en la lavadora, lo más probable es que no desaparezca con tan solo el lavado. Para hacerlo correctamente deberemos aplicar un quitamanchas o detergente concentrado sobre la mancha antes de introducirla en el tambor de la lavadora.

2. Sobrecargar la lavadora

Entre la ropa y la parte superior del tambor siempre debe quedar una mano de espacio libre. Si no respetamos este espacio y llenamos demasiado la lavadora, la ropa no podrá moverse libremente y no se limpiará de forma adecuada.