La increíble maquilladora que se transforma con sus brochas en personajes de Disney

Lo que es más impresionante es que la joven no utiliza ni calcos ni proyectores para pintar los motivos en su piel; todo el trabajo es a mano alzada. Además, Núria se pone en el papel de los personajes de Disney no solo con el maquillaje, sino también con el peinado y el vestuario. Con lo que el look final es digno de los mejores equipos de Hollywood, aunque, como detalla en sus redes, ella no se plantea trabajar en el cine.