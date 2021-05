El "sacrilegio" de la pizza de máquina en Roma: los italianos indignados por Mr. Go Pizza

Los compradores que utilizan la máquina roja de Mr. Go Pizza pueden elegir entre cuatro tipos diferentes de pizzas, que cuestan entre 4,50 y 6 euros.

Las críticas de los romanos

Fabrizia Pugliese, nativa de Nápoles y estudiante universitaria en Roma, le dio una oportunidad. Pero, la rechazó, diciendo que sabía más a 'piadina' , una envoltura de pan ultradelgada, similar a un taco y popular en el norte de Italia. "Está bien, pero no es pizza", era su veredicto.

Además, en su ubicación actual, en la calle Catania, junto a la plaza Bolonia, la máquina 'Mr. Go Pizza" se enfrentará una dura competencia. Muy cerca se encuentra el restaurante Napolitano , que utiliza el horno tradicional de ladrillos.

Desde 'Mr. Go' sabe que no pueden rivalizar con las pizzas de restaurante, pero tampoco es su intención: "No tenemos ni la pretensión ni la arrogancia de considerar nuestro producto igual o mejor que una pizza hecha en una pizzería. Nuestra misión es ofrecer una alternativa válida dentro del mundo de la alimentación", señalan.