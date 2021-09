Linda Evangelista ha desaparecido del foco mediático tras quedar "irreconocible" por un tratamiento estético

"Me han dejado, como han descrito los medios, 'irreconocible '", dijo a sus 900.000 seguidores de Instagram y explicó que esa era la razón por la que había desaparecido del ojo público.

Dijo que el efecto secundario que experimentó, hiperplasia adiposa paradójica , no solo ha destruido su belleza, sino que además le ha llevado a un ciclo de profunda depresión, tristeza y autodesprecio .

"Estoy tan cansada de vivir de esta manera. Me gustaría salir por la puerta con la cabeza en alto, a pesar de que ya no me veo como yo", concluyó la explicación de Linda Evangelista.