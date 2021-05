Pilar Rubio presenta su colección de trajes de baño "para triunfar en una tarde de paseo"

"Tenía unas ganas enormes de volver a diseñar una colección. Me he involucrado en todas las fases del proyecto eligiendo los modelos, los colores, los tejidos. He creado cinco prendas joya con una personalidad e inspiración diferentes que van desde un fondo de armario a algo más chic con esencia sexy y elegante" explica Pilar Rubio.

Propone sacar el bañador a la calle, en el chiringuito o en una tarde de paseo

Además, la comunicadora propone "sacar el bañador a la calle. No solo son para ir a la piscina, están concebidos para triunfar no solo en el agua sino también en el chiringuito o en una tarde de paseo". "Y es que una de las cosas que más me gusta de la colección es su versatilidad. La mayoría de los modelos son multiusos y se pueden poner de varias maneras y en ambientes distintos. ¡Yo no me canso de buscar looks para combinarlos!", confiesa.