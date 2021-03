Por qué la tradición católica prohíbe comer carne en Semana Santa

¿Por qué se prohíbe comer carne?

Para la iglesia el ayuno significa hacer solo una comida fuerte al día y la abstinencia hace referencia a no comer carne. Esto se debe a que la carne, especialmente la roja, se relacionaba con celebraciones y festejos, cosa que la religión no consideraba adecuado en un momento en el que se conmemora el sacrificio de Jesús. Asimismo, aunque podían consumirse otros alimentos como el pescado, en este periodo mandaba la sobriedad y no estaban bien vistas las comidas copiosas.