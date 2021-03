Día Internacional de la Mujer 2021: por qué se celebra el 8 de marzo

A día de hoy, miles de personas siguen aprovechando esta jornada para salir a la calle y reivindicar la igualdad de género que, a pesar de los avances, no termina de llegar. En datos de la ONU, una de cada tres mujeres sufre violencia de género; 2.700 millones de mujeres no tienen las mismas oportunidades laborales que los hombres y al paso actual, la brecha salarial no se cerrará hasta 2086; tan solo el 7% de los líderes de grandes empresas son mujeres y menos del 25% de los parlamentarios lo son.