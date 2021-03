Semana Santa 2021: así se vivirá en Roma y Tierra Santa

En España, todas las comunidades autónomas estarán cerradas perimetralmente, a excepción de las islas Baleares y Canarias. En este sentido, para evitar aglomeraciones que pudieran derivar en un mayor número de contagios de coronavirus, las procesiones y pasos tradicionales de la Semana Santa no se celebrarán , como ya sucedió en el año 2020.

Semana Santa en Roma

El decreto del Gobierno italiano establece que, en estos lugares, la movilidad se reduce al ámbito municipal, no se puede salir de casa a excepción de motivos laborales, de salud o para ir a buscar productos de primera necesidad y se decreta el cierre de toda actividad no esencial. Sin embargo, aquellos feligreses que no quieran perderse algunos actos de Semana Santa podrán hacerlo, siempre que asistan con un certificado a los lugares de culto.