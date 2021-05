Un sándwich gigante de 100 dólares inspirado en Ant-Man llega al parque Disney de California

Entonces, ¿qué ingredientes hay en el sándwich? El panini incluye salami, jamón aromatizado con romero, provolone y tomate seco sobre una focaccia, acompañado de salsa marinara, bocaditos de patatas y una ensalada de rúcula. Otros elementos bizarros del menú de este restaurante incluyen un sándwich de pollo 'Not so Little' ('No tan pequeño'), que incluye una pechuga de pollo entera frita, y una ensalada César que viene con un solo crouton enorme.