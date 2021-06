Seth Phillips, 'el hombre del cartel' que ha llegado a las camisetas de Zara

Su cuenta @dudewithsign (que se traduce como 'tío con cartel') tiene 7,5 millones de seguidores en Instagram

En ella comparte imágenes sosteniendo pancartas con "verdades a la cara" en las calles de Nueva York

Ahora Zara ha sacado una colección de camisetas con imágenes de Phillips sobre el teletrabajo y las llamadas

Desde la película 'Love Actually' al videoclip 'You Belong With Me' de Taylor Swift, en la cultura popular son muchos los ejemplos en los que los protagonistas claman sus mensajes al mundo a través de carteles. Una acción que el estadounidense Seth Phillips ha hecho suya.

Su cuenta @dudewithsign (que se traduce como 'tío con cartel') tiene 7,5 millones de seguidores en Instagram. Este chico se hizo famoso por levantar en las calles de Nueva York pancartas con frases de esas que todos pensamos, pero que muchas veces nos callamos. Con el alegato "Dejad de contestar con 'responder a todos' en los emails enviados a toda la compañía", en octubre de 2019, arrancó el viaje de Philips en las redes sociales.

Las frase virales del cartel

Así, desde poco antes de que se desatase la pandemia, 'el hombre del cartel' nos ha deleitado con "verdades a la cara" como "Dejad de usar camisetas de bandas que no escucháis", "Sí abuela, todavía estoy soltero/a" o "Tu perro no necesita redes sociales". Aunque también aprovecha la cuenta para reivindicar causas sociales como el Black Lives Matter, la lucha contra el cambio climático o los derechos de los trabajadores.

"La esquina generalmente se llena de gente en minutos, y todos tienen sus teléfonos afuera", cuenta Phillips en una entrevista con Forbes. "Cuando termine, mucha gente me pide fotos o videos, que todavía es algo a lo que tengo que acostumbrarme", apuntaba -en aquel momento el perfil llevaba activo cuatro meses-. Debido a su éxito, tampoco le falta algún que otro imitador, como el español Igor, con la cuenta @hombreconcartel.

Phillips incluso hizo una colaboración con Justin Bieber sujetando un cartel que decía "Justin afeítate el bigote" y el cantante sostenía otro que decía "No". Se trataba de una forma de promocionar el lanzamiento del nuevo album del canadiense, 'Changes'. Otros famosos con los que ha interactuado han sido el grupo The Chainsmokers o el rapero Snoop Dog.

¿Pero quién es la persona detrás del cartel?

Y es que, aunque la idea de levantar cartones con mensajes parece de lo más espontánea, en realidad @dudewithsign forma parte de una idea de la compañía de medios online Jerry Media. También surgió como una cuenta de Instagram, @fuckjerry -que recopila diferentes memes de Internet-, creada en 2011 por Elliot Tebele.

La popularidad del perfil llevó a la fundación de la empresa -y la creación del juego 'What Do You Meme'-, que en 2018 se hizo conocida por su promoción del fallido Festival Fyre. Sin embargo, Phillips y sus compañeros continuan desarrollando su creatividad, ahora a través de pancartas. "Al crear las frases, tratamos de pensar en algo divertido con lo que la gente se identifique y que sea un poco tabú", comenta el joven de 25 años.

Antes de mudarse a la ciudad de Nueva York para trabajar para Jerry Media, Phillips viajó por Australia, tras graduarse de la Midwestern State University (Texas) con un título en marketing. A pesar de ser de Hawley, una pequeña ciudad tejana de 650 personas, Phillips se enamoró de la Gran Manzana. "Nueva York fue un poco impactante, pero me lo estoy pasando de maravilla", apunta.

De la calle a la tela

Pero la popularidad de 'el hombre del cartel' no ha quedado reducida a Nueva York e Internet. Ahora sus mensajes forman parte de varias camisetas que Zara lanzó hace apenas unos días. Las proclamaciones de Phillips llegaron hasta las instalaciones de Inditex y de ahí a la tela. En las camisetas, de color blanco y disponibles en manga corta y/o larga, distintas imágenes de @dudewithsign toman todo el protagonismo.

