Siete cosas que debes saber sobre el síndrome de Down

El síndrome de Down es una alteración genética que afecta a 1 de cada 1.000 recién nacidos . Gracias a los avances médicos, tecnológicos y sociales la calidad de vida y la salud de las personas con síndrome de Down ha mejorado enormemente desde principios del siglo XX.

1. Qué es el síndrome de Down

El síndrome de Down no es una enfermedad, se trata de una anomalía genética que provoca una trisomía del cromosoma 21 , cuando lo usual es tener dos cromosomas de este tipo.

2. Quién lo descubrió

El síndrome debe su nombre al médico inglés John Langdon Down , el primero en descubrir esta condición genética en 1866. Sin embargo, no fue hasta 1958 que el genetista francés Jérôme Lejeune descubrió que la causa se encontraba en la presencia de un cromosoma extra.

3. Cuáles son las causas

El síndrome de Down no es hereditario y se produce por un error en la división celular en las primeras etapas del desarrollo del feto. Aunque no se sabe exactamente qué provoca la trisomía 21, se ha llegado a la conclusión de que existen varios factores de riesgo como la edad avanzada de las madres (a partir de 35 años) o haber tenido previamente un hijo con síndrome de Down.