La nueva serie de animación producida por Dave Filloni, responsable también de 'The Clone Wars', 'Rebels' y 'The Mandalorian', seguirá las andanzas de un grupo de clones mejorados tras la caída de la República Galáctica

La serie se ha estrenado con motivo del día de Star Wars con un episodio especial de 75 minutos de duración y tendrá una duración de 16 capítulos

El segundo capítulo se estrenará este mismo viernes y tendrá una duración aproximada de una media hora

"En 1972 cuatro de los mejores hombres del ejercito americano que formaban un comando, fueron encarcelados por un delito que no habían cometido, no tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos, hoy buscados todavía por el gobierno sobreviven como sol-dados de fortuna, si usted tiene algún problema y se los encuentra quizá pueda contratarlos…

Así rezaba la introducción de todos los episodios de la mítica serie de televisión de los 80, 'El Equipo A" y, salvando las distancias, algo de aquello hay en la nueva serie de animación de Star Wars que se ha estrenado en Disney+ este martes con motivo del 'May the 4th", día oficial de la saga galáctica por la similitud de la pronunciación en inglés del 4 de mayo y la mítica frase "May the force (be with you)": "Qué la fuerza (te acompañe).

'The Bad Batch', titulada en España como 'La Remesa Mala', seguirá en su primera temporada de 16 capítulos la andanzas y aventuras de un peculiar grupo de clones de la República tras los eventos narrados en el episodio III de la saga: 'La venganza de los Sith'.

'La Remesa Mala', o como muchos fans de la saga han querido bautizar en redes con el más castizo nombre de 'El Lote Malote', está compuesto por un variopinto grupo de clones que salieron de las instalaciones genéticas del planeta Kamino con ciertas modificaciones genéticas que los han convertido en una especie de comando de supersoldados mejorados.

Se denominan como 'Fuerza Clon 99' y cada uno tiene habilidades especiales que los diferencian entre ellos y del resto del ejercito clon de la República, o ya del recién nacido Imperio Galáctico al inicio de esta serie de animación. El número elegido por este comando para designarse a si mismos no es casual, se lo pusieron en honor a un clon defectuoso, el número 99, que jugó un papel importante en la serie 'The Clone Wars' a pesar de sus discapacidades físicas. El 'Bad Batch' también se considera a si mismo cono una anomalía, o como un fallo, y de ahí el nombre de su grupo.

La formación ya fue presentada en la última temporada de la serie 'The Clone Wars' en un arco argumental en el que pudimos conocer a estos nuevos personajes y que anticipó sus características y sus dinámicas como personajes.

Nuevos personajes para una nueva historia: así es el 'Bad Batch'

la 'Fuerza Clon 99', a la que acompañaremos en las próximas semanas tratando de adaptarse a una galaxia que ha cambiado con el ascenso del emperador y la caída de la orden Jedi, se compone, inicialmente, por cuatro miembros.

Hunter : es el líder y fue diseñado con sentidos aumentados, su habilidad especial es la de ser un gran rastreador y sus dotes mando y para mantener la calma en las situaciones más complicadas. También cuenta con un arma característica: un vibrocuchullio. Su aspecto, con el pelo largo y una cinta roja a la frente le dan un aíre más que parecido al Rambo de Stallone , y no parece que la semejanza sea, en absoluto, casual.

: es el líder y fue diseñado con sentidos aumentados, su habilidad especial es la de ser un gran rastreador y sus dotes mando y para mantener la calma en las situaciones más complicadas. También cuenta con un arma característica: un vibrocuchullio. Su aspecto, con el pelo largo y una cinta roja a la frente le dan , y no parece que la semejanza sea, en absoluto, casual. Tech : es el experto en tecnología. Su mutación genética le otorgó una comprensión innata de la ciencia y la tecnología.

: es el experto en tecnología. Su mutación genética le otorgó una comprensión innata de la ciencia y la tecnología. Crosshair : como su nombre indica es el francotirador del equipo. Tiene una punteria formidable y un carácter taciturno. Es el menos propenso del grupo a saltarse las órdenes y a desafiar a la autoridad.

: como su nombre indica es el francotirador del equipo. Tiene una punteria formidable y un carácter taciturno. Es el menos propenso del grupo a saltarse las órdenes y a desafiar a la autoridad. Wrecker : es el tanque del comando. Grande y algo tontorrón. El M.A Barracus de la 'Fuerza Clon 99'. Tiene mal genio y buen corazón.

: es el tanque del comando. Grande y algo tontorrón. El M.A Barracus de la 'Fuerza Clon 99'. Tiene mal genio y buen corazón. Eco: es un verso suelto del grupo. No es una anomalía genética. Es un clon normal, o "norm" como los llaman los protagonistas, pero fue capturado durante las guerras clon y modificado con implantes cibernéticos. Eco es un personaje que tuvo una presencia relevante en la serie de animación 'The Clone Wars'.

Dave Filloni y el universo de animación de Star Wars

'The Bad Batch' forma parte del universo de las series de animación de Star Wars que se inició con 'The Clone Wars' en 2008. Para aquel proyecto el padre de la franquicia, George Lucas, que por aquel entonces aún no había vendido su obra a Disney, escogió a un joven que trabaja en series animadas de éxito como 'Avatar: la leyenda de Aang', para que se hiciera cargo de contar la historia entre los episodios II y III de la trilogía de precuelas de la saga.

Aquel joven se llama Dave Filloni. Ya era entonces un fan incondicional de Star Wars, y se ha convertido para los aficionados de la saga en algo así como el heredero de George Lucas dentro de la franquicia. Suya es 'The Clone Wars', que para muchos es lo mejor de Star Wars tras las películas originales, suya fue 'Rebels', el encargo que le hizo Disney tras comprar 'Lucasfilm' y cancelar su primera serie, y suya al 50% es la aclamada 'The Mandalorian', la primera serie de acción real de Star Wars en la que forma un tándem con el actor y director Jon Favreau.

Sus creaciones han empezado a denominarse, de forma no oficial, como el 'Filloniverse', un universo en el que ahora entra esta 'The Bad Batch' como continuación directa de 'The Clone Wars'. Y para el futuro está ya escribiendo lo que será la serie de acción real de 'Asohka', su personaje fetiche y al que más cariño le tiene.

Una serie con una animación 3D de película

'The Bad Bach' bebe en la excelente animación de las últimas temporadas de 'The Clone Wars'. La calidad de las imágenes renderizadas del primer capitulo emitido, así como la composición de alguno de sus planos, parece más una producción cinematográfica que una serie al uso. De hecho, este primer episodio, de 75 minutos de duración, puede considerarse como una especie de nueva película de Star Wars por si mismo.

Sin entrar en 'Spoilers' veremos como nuestro grupo de protagonistas se enfrenta a la 'Orden 66', y cómo sus peculiares características genéticas les permiten tomar sus propias decisiones ante la directiva del emperador Palpatine sobre si deben, o no, ejecutar a los caballeros Jedi.

El primer capitulo está plagado de referencias al resto de series del 'Filloniverso'. Aquellos que sean seguidores de las series de animación de Star Wars las captarán al instante, pero los que no las hayan visto no necesitan tener esa información para disfrutar de este nuevo producto. Si finalmente se deciden a ver 'The Clone Wars' o 'Rebels' verán las referencias y dirán: "Anda, este es el que salía en 'The Bad Batch'.

Por el momento, y con lo emitido hasta la la fecha, la serie se puede disfrutar sin haber visto el resto. Con conocer los eventos y 'lore' de las películas es más que suficiente. Aunque es recomendable ver las predecesoras de esta nueva serie para disfrutarla en todo su esplendor.

La primera aventura de la 'Fuerza Clon 99' que nos presenta Disney+ nos llevará al planeta natal de los clones, Kamino, donde nuestro grupo será testigo de la caída de la República y el ascenso del Imperio. En su hogar descubrirán a un nuevo personaje, cuya identidad e importancia parece que descubriremos en próximos capítulos.