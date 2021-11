Tiffany pone a la venta un collar de 180 quilates de diamantes en platino, el más caro de su historia

Tiffany posee collares que son inaccesibles, no por lo que cuesta, sino porque simplemente no se venden por su valor incalculable. Pero este sí. Se trata del 'The World's Fair Necklace', su joya más preciada que la famosa firma estadounidense acaba de poner a la venta. Y la más cara: aunque aún no se ha puesto precio, se estima que pueda llegar a superar los 25 millones de euros.