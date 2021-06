De las vértebras de la jirafa a la última muerte por guillotina, las 3.000 curiosidades que un padre recopiló en Twitter para sus hijos

Seguro que en alguna tarde aburrida te has dedicado a buscar listas de curiosidades con las que sorprender a amigos y familiares en bautizos, comuniones y demás encuentros sociales. O simplemente has derivado en una de estas recopilaciones a base de "vagabundear" por Internet. Algo similar estaba haciendo McKay Coppins, periodista del diario 'The Atlantic', en Twitter y se vio recompensado con un hilo de más de 3.000 datos fascinantes.