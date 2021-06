860 kilómetros haciendo el Camino de Santiago en un monopatín eléctrico: “Ha sido una experiencia muy loca”

Este joven natural de Mondragón (Guipúzcoa) y residente en Suiza inició su particular Camino desde Irún. No era la primera vez que peregrinaba hacia Santiago. Hace años había hecho la ruta francesa en bicicleta. “Esta vez ha sido bastante más duro. Tengo las piernas, las rodillas, la cadera y la espalda destrozada”, confiesa. El monopatín que le ha acompañado no tiene manillar. Es él quien debe dirigirlo con su cuerpo. “Exige una tensión y una concentración enorme todo el rato para poder mantener el equilibrio”, sostiene.