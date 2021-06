El 'boom' del 'caravaning' en España: "Es una locura, tenemos casi todo reservado para el verano"

Es una tendencia que ya se inició en 2019, año en que se batieron todos los récords, con 9.000 autocaravanas vendidas, pero que la pandemia ha terminado de impulsar. En el 2020 se repitieron los mismos números, aún estando cerrados tres meses, y el 2021 se perfila aún mejor. "Nosotros hemos tenido que ampliar la flota de alquiler ante la enorme demanda que teníamos este verano ", explica López. "Y con la venta más de lo mismo, nos hemos quedado sin vehículos nuevos en stock, los hemos vendido todos", afirma. " Ahora mismo si un cliente quiere un vehículo nuevo no lo puedo pedir porque no hay en las fábricas, están agotados . También porque la pandemia ha reducido la producción", explica.

"Para hacerse una idea de cómo están las cosas", avanza López, "os diré que los vehículos nuevos que tenía pedidos hace tiempo y me han ido entrando los he tenido que pasar a renting porque si los vendo me veo en agosto sin autocaravanas ni camper para alquilar", reconoce.