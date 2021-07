Consejos para hacer el Camino de Santiago

En 2019 se batió una cifra récord con la llegada de 347.579 peregrinos a Santiago de Compostela. No obstante, en un 2020 marcado por la pandemia de la covid-19, estos números llegaron a mínimos y solo 53.896 peregrinos completaron el recorrido.

Recuerda que deberás llevar la mochila a cuestas durante todo el recorrido. Por ello, lleva solo lo indispensable para no cargarte con peso innecesario.

Para saber cuál es el peso adecuado puedes seguir esta regla: el peso máximo de tu mochila no debe sobrepasar el 10% de tu peso corporal . Es decir, si pesas 70 kilos, no deberías llevar una mochila de más de 7 kilos.

Entre el equipaje imprescindible deberías llevar crema solar, un chubasquero, un saco de dormir ligero, gafas de sol, una gorra y bastones telescópicos. Recuerda que en los albergues podrás hacer la colada, lo que te evita llevar un exceso de ropa de repuesto, y que en las poblaciones podrás adquirir todo aquello que te falte, así que no cargues tu mochila de “por si acasos”.

A la hora de escoger el calzado asegúrate de que sujete bien el pie, pero que a la vez permita la movilidad dentro de la bota . Nunca estrenes zapatos nuevos en el camino si no quieres que te salgan ampollas o heridas.

En los albergues públicos no se aceptan reservas y las plazas se asignan por orden de llegada. Si haces el camino de Santiago en otoño, invierno o primavera no tendrás problema en encontrar un hueco en cualquier tipo de alojamiento. Por otro lado, si vas en verano quizás será mejor que reserves con antelación si no quieres quedarte sin tener donde dormir.